Kräuter-Fischfilet auf Artischocken und grünem Spargel

Ein allerletztes Spargelgericht für dieses Jahr, alternativ sind grüne Bohnen auch ein ganz hervorragender Ersatz

Für vier Personen:

4 weiße Fischfilets à 150 g

300 g eingelegte Artischocken

1 Bund grüner Spargel oder 250 g grüne Bohnen

1/2 Biozitrone

5 TL Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Kerbel)

1,5 TL Kapern

40 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zu Beginn die eingelegten Artischocken aus dem Glas oder der Dose befreien und in einem Sieb abtropfen lassen, den Ofen schon mal auf 180 Grad Oberunterhitze vorheizen.

Petersilie, Schnittlauch, Basilikum und Kerbel waschen, wieder trocken schütteln, entstielen und semifein hacken; wer grüne Bohnen statt Spargel verwendet, nimmt noch etwas Bohnenkraut mit in die Kräutermischung.

Die Kapern ebenfalls klein schneiden und zusammen mit dem Saft und der abgeriebenen Schale einer halben Biozitrone plus 40 ml Olivenöl vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und beiseite stellen.

Einen Topf mit Salzwasser für den Spargel aufsetzen.

Die Fischfilets waschen, wieder trockentupfen und mit etwas Olivenöl eincremen. In einer Dreiviertel heißen Pfanne von jeder Seite ein bis zwei Minuten anbraten. Dann die Filets salzen, in eine feuerfeste Form geben und diese ihrer Bestimmung nach in den heißen Ofen schieben. Hier gart der Fisch je nach Dicke des Filets und Geschmack des Küchenchefs noch vier bis acht Minuten.

In der Zwischenzeit den Spargel im kochenden Salzwasser drei oder vier Minuten blanchieren, abgießen und anschließend die Stangen längs halbieren.

Unmittelbar vor dem Essen den Spargel und die Artischocken adrett auf die Teller verteilen, das Fischfilet aus dem Ofen darauf legen und dann mit der Kräutervinaigrette beträufeln. Vorgewärmte Teller machen Sinn, trockener Weißwein auch.