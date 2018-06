Reisnudeln mit Brokkoli

Ein leichtes, feines asiatisches Rezept passend zum guten Wetter.

Für zwei Personen:

1 kleiner Kopf Brokkoli

200 g breite Reisnudeln

125 ml Kokosmilch

1 kleine rote Zwiebel

2 Limetten

2 Limettenblätter

2 EL Sesamöl

frischer Koriander

Öl

Zucker

Salz

für die Currypaste:

1 Knubbel Ingwer

1 Chilischote

1 Stängel Zitronengras

1 Knoblauchzehe

1/2 Schalotte

1 TL Koriandersaat

1/2 TL Kreuzkümmelsamen

Wer sich schon mal die Zutatenliste auf der Currypastenpackung durchgelesen hat, kam bestimmt auch schon zum Schluss, daß man sowas bestimmt auch selbst zusammenrühren kann. Hier der Beweis: Einen daumengroßen Ingwerknubbel, eine halbe Schalotte und eine Knoblauchzehe schälen und alles in kleinste Würfel schneiden. Die Chilischote waschen, längs halbieren, den Strunk, alles Weiße und die Kerne entfernen und ebenfalls klitzeklein schnippeln.

Einen TL Koriandersaat und einen halben TL Kreuzkümmelsamen in einem Mörser pulverisieren, mit zwei Prisen Salz als Mahlhilfe tut man sich leichter. Anschließend die kleinen Ingwer-, Schalotten-, und Knoblauchwürfel plus eine schwer zu empfehlende Menge (je nach persönlichem Schärfeempfinden) Chili dazu und alles zu einem groben Brei zermörsern.

Diesen dann mit ein paar kleinst gehackten, frischen Korianderstängeln plus dem Saft einer halben Limette und einem EL neutralen Pflanzenöl zu einer Paste rühren, fertig. Wer einen Mixer oder ein Küchenmaschine zur Verfügung hat, kann auch einfach alle Zutaten darin zusammenmixen.

Wer gekaufte Currypaste verwendet, steigt erst hier ins Rezept ein: Die Reisnudeln nach Packungsaufschrift vorbereiten, manche muss man zehn Minuten in kaltes Salzwasser einweichen.

Dann einen mittelgroßen Topf Salzwasser zum kochen bringen.

Inzwischen den Brokkoli in kleine Röschen teilen, den Strunk entfernen, alles andere waschen und wieder trockenschütteln.

Die kleine rote Zwiebel schälen, halbieren und in feine Würfel schneiden.

Ein EL neutrales Öl in einer Pfanne auf mittlere Betriebstemperatur bringen und darin die Zwiebelwürfel glasig anschwitzen, das dauert zirka zwei Minuten. Zwei EL selbstgemachte bzw ein EL gekaufte Currypaste dazu geben und abseits des Feuers kurz mit anrösten. Dann alles mit 150 ml Kokosmilch ablöschen.

Diese Soße leicht salzen, eine Prise Zucker, zwei feingeschnittene Limettenblätter dazu und auf leiser Hitze sich selbst überlassen.

Mittlerweile müsste das Salzwasser kochen. Darin zuerst die Brokkoliröschen ein, zwei Minuten blanchieren, dann wieder rausnehmen und unter kaltem Wasser ganz kurz abschrecken. Zwei Prisen Salz drüber, mit etwas Sesamöl beträufeln und so stehen lassen.

Die Reisnudeln wieder nach Packungsaufschrift im kochenden Brokkoliwasser gar kochen. Dann kurz unter warmem Wasser abspülen, und im leeren Kochtopf mit zwei EL Sesamöl und dem Saft einer Limette vermischen, üppig salzen.

Die Hälfte der mittlerweile leicht sämig eingekochten Kokos-Chilisoße auf vorgewärmte Teller verteilen und die Reisnudeln in Nestform darauf platzieren. Je ein Brokkolihäufchen auftürmen und alles mit dem Rest der Soße und frisch gezupften Korianderblättern garnieren. Noch einige Spritzer Limettensaft drüberträufeln und sofort servieren.