Paella_Rezept

Dieses Rezept eignet sich hervorragend auch für wenige Esser, und man braucht nicht unbedingt eine spezielle riesige Paella-Pfanne plus Gasflasche dazu. Obwohl das natürlich – grade wenn man für Gäste kocht – viel besser aussieht.



Zutaten für zwei Personen:

1 Hühnerschenkel

500 g Miesmuscheln

2 große Gambas

125 g Paella- oder Risottoreis

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

75 g Erbsen (TK)

400 ml Fisch- oder Hühnerfond

1 Schluck Weißwein

4 Zitronenspalten

8 Safranfäden

Rosmarin

2 Stängel Petersilie

Paprikapulver

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Eine Paella ist ja ein eher entspanntes Essen, darum sollte auch beim Kochen keinerlei Stress aufkommen. Wir bereiten also alles wie folgt vor: Den Hühnerschenkel mit einem scharfen Messer am Gelenk in zwei Hälften teilen. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen und erstere etwas gröber, zweitere etwas feiner würfeln. Wer mit frischen Erbsen kocht, muss die jetzt erst mal aus den Schoten pulen.

Dann in einer großen Pfanne etwas Olivenöl auf mittlere Betriebstemperatur bringen und die Hühnchenteile darin langsam und beidseitig braun braten. Das dauert zirka acht bis zehn Minuten, dann rausnehmen und irgendwo parken. Im heißen Hühnchenbratfett werden nun stattdessen erst nur die Zwiebel-, nach zwei Minuten auch die Knoblauchwürfel glasig angeschwitzt. Es dürfen ganz leichte hellbraune Stellen auftreten, dann sofort mit ein, zwei Schluck Weißwein ablöschen.

Und alles so lange einkochen lassen, bis die Flüssigkeit wieder komplett verdampft ist.

Jetzt 125 g Paella-Reis dazugeben und ebenfalls etwas glasig werden lassen, dann 400 ml Fisch- oder Hühnerfond angießen und auf kleiner Hitze sich selbst überlassen. Mit einer sehr kleinen Prise Zimt, zwei Prisen Paprikapulver, einem TL kleinstgehacktem Rosmarin, acht Safranfäden, Salz und Pfeffer würzen, umrühren, und die geparkten Hühnchenteile wieder mit dazugeben.

Sobald der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, ist die Paella fertig. Das dauert ab jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten.

In der Zwischenzeit das halbe Kilo Miesmuscheln – wenn nötig – waschen, entbarten und kaputte oder offene Exemplare entsorgen. Den Rest acht Minuten vorm Servieren in die Paella geben, dann unbedingt Deckel drauf und die Hitze davor schon hochfahren, damit die Muscheln wenigstens einen schnellen Tod erfahren. Nach einigen Minuten können auch 75 g TK-Erbsen mit in denTopf und die beiden großen Gambas werden oben drauf gelegt oder noch schnell in einer zweiten Pfanne gebraten.

Bis alles fertig gegart und durchgezogen ist, noch die Petersilienblätter grob hacken und die Biozitrone längs halbieren und in Spalten schneiden.

Die fertige Paella dann adrett auf vorgewärmte Teller verteilen und mit Petersilie bestreut und Zitronenspalten garniert servieren.

