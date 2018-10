(Ich:) „Hallo, ich heiße Sigrid und bin sexsüchtig.“ – (Alle:) „Hallo, Sigrid!“

Nachdem Cory Silverberg gerade den Test gemacht hat, ob er sexsüchtig ist (und selbstverständlich ist er’s), wollte ich das auch einmal testen. Sexsucht ist ja das neue Schwarz, offensichtlich hat man das heutzutage zu haben. (Und ich wollte mir schon glatt endlich einen Blackberry kaufen!)

Und siehe da: Ich bin eine 8. Cory ist eine 10, Dr. Petra ist eine 9. Aber die ist ja auch Britin, wie Cory ätzt.

Bei mir zeigen sich laut diesem Test:

1. A profile consistent with men who struggle with sexually compulsive behavior

2. A profile consistent with women who struggle with sexually compulsive behavior

3. A profile consistent with sex addicts who struggle with sexually compulsive behavior on-line

Das erste finde ich besonders interessant, weil man zu Beginn des Tests eigentlich sein Geschlecht angibt. Das dritte macht mir allerdings eher weniger Sorgen. So ist das halt, wenn man den ganzen Tag im Netz nach neuen Sexmeldungen sucht.

Das mit der Sexsucht ist so eine Sache. Vielleicht wird sie eines Tages als ernstzunehmende Sucht in sämtliche Diagnoselisten aufgenommen werden. Aber derzeit finde ich es recht beruhigend, dass auch viele Experten diesen Sexsuchtwahn kritisch betrachten. Laut dem obigen Test (der Dr. Marty Klein zufolge von jemandem entwickelt wurde, der keine Ausbildung im Bereich menschlicher Sexualität hat) ist man so schnell sexsüchtig, dass man gar nicht „F*ck!“ sagen kann.

Nichtsdestotrotz gratulieren wir hiermit David Duchovny zu seiner hoffentlich restlosen Genesung, die vermutlich nur sehr zufällig auf den Start der zweiten „Californication“-Staffel in den USA fiel, in der er einen Schriftsteller mit Schreibblockade spielt, der überdurchschnittlich oft Sex hat. Wenn DAS schon Sexsucht darstellen soll, dann gnade uns Gott. (Wenn Sie von dieser Serie übrigens die ersten beiden Folgen gesehen haben, müssen Sie sich den Rest nicht mehr ansehen. Es geht genauso weiter. Gähn, mit Verlaub.)

Und? Bitte keine Scheu: Sind Sie auch sexsüchtig? Wie wir alle?