Ohne Worte 400

Frohlocket, denn dieses Hemed gibt es auch mit der frohen Botschaft „Ex-Wüstling“, „Ex-Atheist“ und – hallelujah! – Ex-Homosexuelle/r!

Denn wahrlich, die Website P4CM (Passion For Christ Movement) sagt uns:

„We have among our number a sister who is an Ex-Homosexual and she’s been led by God to reach out to those still in bondage to that lifestyle.“

Hm, aber gab’s nicht auch hierzulande eine Dame, die der Meinung war, Schwulsein könne man wegbeten …?