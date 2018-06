Sexszenen: And the Oscar goes to …

Am Sonntag werden die Oscars verliehen (wieso eigentlich verliehen? Die Gewinner dürfen sie doch behalten? Egal). Ein willkommener Anlass, einmal ein paar der denkwürdigsten Sex-Szenen in nicht-einschlägigen Filmen zu erwähnen und zu honorieren.

Einschlägige Filme haben ja auch meistens keine denkwürdigen Sex-Szenen.

Dies ist eine sehr subjektive Vorauswahl, die im Laufe der nächsten Tage erweitert werden soll. Manche Szenen, die in ähnlichen Listen (teilweise NSFW) Standardeinträge sind (beispielsweise die Treppenszene aus A History of Violence oder die Sexszene aus 8 Mile).

Ich finde die folgenden irgendwie … raffinierter, dezenter, komplexer, teilweise mehr der Fantasie überlassender. Das Interessanteste daran: In den meisten ist kaum Haut zu sehen. Und Kollegin C. und ich sind uns einig, dass es schon lange keinen Film mehr gegeben hat, der sich für diese Auswahl qualifizieren konnte.

Dies soll aber ein Posting-in-Progress werden. Welches sind Ihre Lieblingsszenen? Und vor allem wieso?

The nominees are …

Bitte nur klicken, wenn über 18 Jahre:



The Big Easy von Jim McBride

Ich habe leider keinen Ausschnitt gefunden, aber der erste (abgebrochene) Versuch von Dennis Quaid und Ellen Barkin, ins Bett zu kommen, ist von so humorvoller Erotik, dass es herzerfrischend ist. Und zumindest als Frau hat man das Gefühl, dass Quaid genau weiß, was er da unter Barkins Rock tut. Wir lernen: Es muss nicht immer heftiges Gerammel sein.

Damage (Verhängnis) von Louis Malle

Jeremy Irons und Juliette Binoche als Quasi-Schwiegervater und Quasi-Schwiegertochter, die nicht voneinander lassen können. Selten wurde pure körperliche Anziehung so nachvollziehbar dargestellt. Und selten blieben die Beteiligten so angezogen.

Ein Fisch namens Wanda von Charles Crichton

Bester Höhepunkt – und absolut bester Gegenschnitt mit dem genauen Gegenteil. Man beachte Jamie Lee Curtis‘ Zehen!

Na gut, und jene von John Cleese.

Secretary von Steven Shainberg

Ich finde, der gesamte Film ist eine einzige Sexszene – und eine der wunderbarsten Liebesgeschichten seit Susi & Strolch. Maggie Gyllenhaal! James Spader! Hach!

Einen Ausschnitt gibt es hier.

9 1/2 Wochen von Adrian Lyne

Als Fixstarter (österr. f.: eh klar, dass der dabei sein muss) gilt eigentlich auch immer „9 1/2 Wochen“, wobei ich persönlich bezüglich des erotischen Potenzials dieser Szene nicht so sicher bin …

Und weil wir gerade bei Essen sind:

Wenn der Postmann zweimal klingelt von Bob Rafelson

Harry und Sally von Rob Reiner

Ehrenvolle Erwähnung, weil die Szene in einer solchen Auflistung nicht fehlen darf. Sie wissen schon, die Szene, bei der ich immer Hunger bekomme.

Also: Was fehlt in dieser Liste? Los geht’s!

5.3., 13.30 Uhr: „Panama“ nominiert

Delicatessen von Marc Caro und Jean-Pierre Jeunet

Die Sexszene, quasi ohne Sex.

14.40 Uhr: „Vileda“ nominiert

Hot Shots von Jim Abrahams

Ich brauch jetzt echt was zu essen …