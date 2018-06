Für den Herrn einen Korn und Valium für mich

Hier ist die Auflösung zu Teil 7 unseres Gewinnspiels Was fällt Ihnen zu diesem Bild ein?, in dem es hierum ging:

Unser Gewinner ist Roger Gerhold: Waiter! Für den Herrn hinter mir einen Korn und für mich eine Schachtel Valium. Auf den Plätzen landen jensen, der trocken vermerkt: Fuuuuu*k, jetzt MV hat schon wieder meine Schorle leergetrunken. Und Schmidt, der die Sache umkehrt: Hätte ich doch auch lieber das getrunken, was der Engländer da vorn hatte!



Erwähnenswert auch Gerdl65: Ich könnte so alt werden, wie ich aussehe, und England hätte noch immer nicht gegen Deutschland gewonnen. Und Andreas: Haaaalt Rooney, das ist das falsche Tor!

Als textsicher erweist sich RH, Experte für mickjaggerhafte Schwarzmalerei: I could not forsee this thing happening to you. Ebenso Runaway: I used to love them but it’s all over now. Peter Henning verfasst uns eine Variation auf das Textgut der Rolling Stones (Rollende Steine): We will get a fettes Päckchen.

Wir bitten den ehrwürdigen Gewinner um eine Postanschrift an online [at] zeit.de



Und hier unser neues Rätsel. Liebe Leser, was fällt Ihnen zu diesem Bild ein?

Kommentare bitte ins Feld unten, wieder gibt es "Barca oder die Kunst des schönes Spiels" von Dietrich Schulze-Marmeling aus dem Werkstatt Verlag zu gewinnen.