Die Iren steigen heute um 20:45 Uhr gegen Kroatien in die EM ein. Man kann von den Iren ja sagen was man möchte. Etwa dass sie nur holzen können, dass sie ihr Spiel auf der Schafsweide lernen oder schwach sind wie eine Whiskeyflasche leer. Aber sicher nicht, dass sie keinen Humor haben, wie die Fans am Flughafen in Dublin beweisen. Die BBC weiß mehr über diese „Aktion“.