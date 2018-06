JugendMedienCamp – “Mit der Technik in die Pampa”

Was kann man mit einer Schülerzeitung gegen Rechts unternehmen? Wie geht man mit Nazipropaganda um? Zum 18. Mal findet vom 10. bis 14. Juni inmitten der Mecklenburger Seenplatte das Jugendmediencamp statt.

Zu Pfingsten treffen sich 200 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren auf einer grünen Wiese in Kratzeburg bei Neustrelitz, um in 16 Workshops sowohl den Umgang mit Medien und deren Gestaltung als auch eine kritische Betrachtungsweise gegenüber möglichen Strategien der medialen Manipulation zu erlernen.

Von Freitag bis Dienstag machen junge Leute Medien. Jeden Tag wird eine eigene Zeitung veröffentlicht, Radiobeiträge werden produziert, Fotos entwickelt und Videofilme gedreht. Neu dabei sind in diesem Jahr die Workshops „Zensur“ und „Rechtsextremismus in den Medien“. Im Zensurworkshop diskutieren die Teilnehmenden, wo und wie in unserer heutigen Gesellschaft Zensur ausgeübt wird und wo sie ihre Berechtigung haben könnte. In „Rechtsextremismus in den Medien“ beschäftigen sich die Jugendlichen mit den unterschiedlichen Erscheinungen der extremen Rechten und der Bedeutung der Mediennutzung für die Ausbreitung von rechtsextremen Ideen und lernen, gezielte Propaganda in Film, Musik und Internet zu durchschauen. Zum Abschluss des Camps präsentieren alle Workshops ihre Ergebnisse. Das Besondere am JMC: Organisiert und veranstaltet wird das JugendMedienCamp ausschließlich von Jugendlichen.

Neben den Workshops findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt: Es gibt Mini-Workshops und Diskussionsrunden; eine Konzert- und eine Kinonacht finden statt und wer will, kann sich an der “Open Stage” beteiligen. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und enthält sowohl Vollverpflegung als auch Zeltplatzgebühren und Materialkosten.

Das JugendMedienCamp wird ehrenamtlich von medien- und kunstbegeisterten Jugendlichen organisiert. Träger ist die gemeinnützige Bildungsinitiative „mehr als lernen e.V.“, unterstützt von den Jugendpresseverbänden der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Gefördert wird das JMC von der Bundeszentrale für politische Bildung. Medienbegeisterte Jugendliche können sich ab sofort über die Webseite www.jugendmediencamp.de für das JMC anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Workshops, dem Ablauf und den Teilnahmebedingungen.