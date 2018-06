Die Berliner Elitetruppe

Sir Simon Rattles Philharmoniker gehen auf Konzertreise und begeistern London. Jetzt fragt die britische Presse: Warum sind die so verdammt gut?

Mike Skinner, James Blake, Anna Calvi – ein Großteil der spannenden, aktuellen Popmusik entsteht in England. Kürzlich diskutierten wir an dieser Stelle, warum die britische Poplandschaft so viel lebendiger ist als die deutsche.

Nun regt sich tatsächlich Neid in London: Warum sind die Berliner Philharmoniker so viel brillianter als englische Orchester?

Es gibt anscheinend so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn schon nicht in der Invention neuer Musik, so ist Deutschland immerhin führend in der Interpretation der klassischen. Wobei, „ganz Deutschland“ ist vielleicht etwas hoch gegriffen, geht es doch nur um die beeindruckende Qualität der Berliner Philharmoniker, die regelmäßig unter die drei besten Orchester der Welt gewählt werden.

Angestoßen wurde die Diskussion durch einen mehrtätigen Philharmonikerbesuch in London, flankiert von Konzerten. Die britischen Medien waren ganz aus dem Häuschen ob Sir Simon Rattle und seiner 128 Musiker: „Nachdem so viele Tausend Worte und Hunderte ekstatischer Adjektive in dieser Woche über die Berliner Philharmoniker geschrieben wurden, müssen wir uns die grundlegende Frage stellen: Was ist ihr Geheimnis?“ schreibt Fiona Maddocks im Observer.

Während sie Gründe in Rattles Stil, der Jugend des Orchesters (Altersdurchschnitt 38 Jahre) und einem großen Anteil internationaler Musiker sieht, hebt ihre Kollegin Charlotte Higgins vom Guardian auf die finanzielle Ausstattung des Ensembles ab. „Alle acht Sinfonieorchester Englands kosten die öffentliche Hand weniger als die Berliner Philharmoniker.“ Die Berliner würden eben wie eine Elitetruppe behandelt und könnten sich entsprechend entfalten.

In den Kommentarspalten des Guardians entspinnt sich eine interessante Diskussion – der deutschen über Kultursubventionen, Orchesterdichte und Fortführung des musikalischen Erbes nicht unähnlich. Viel Spaß damit!