Bristols Nacht bei Tage

Englands Südwesten vibriert: In Bristol wächst eine lebendige Clubmusikszene heran. Ein Kurzfilm in der Reihe „Real Scenes“ gewährt spannende Einblicke.

Wo versammelt sich Englands Musikszene? Klar, in London. Aber weit im Südwesten der Insel tut sich was: Die 450.000-Einwohnerstadt Bristol vibriert unter den Bässen von Disco, House, Techno und Dubstep. Ein dichtes Netzwerk aus Produzenten, DJs, Partyveranstaltern und Promotern wächst am Avon heran. Die Musik ist zum wichtigen Standortfaktor unter jungen Kreativen geworden.

Wer mit wem zusammenarbeitet, wo auflegt, wo seine Platten kauft, illustriert ein Kurzfilm in der Reihe Real Scenes, die das Onlinemagazin Resident Advisor veröffentlicht.

Bristol ist die erste Episode der Serie, es folgt dieser Tage Detroit, die Aufnahmen aus Berlin sind gerade im Kasten. Die Macher nehmen sich Hauptstädte der elektronischen Musikkultur vor, sprechen mit den Protagonisten der Szene und versuchen, bei Tage auszuleuchten, was nachts durch den Disconebel wabert.

Der nächste Städteurlaub – warum nicht in Bristol?