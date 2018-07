In der Galerie Ahlers in Göttingen beginnt am 26.11. die Ausstellung „Wasser und Wiese“ von Thomas Schiela, der photorealistische Aquarelle im Großformat malt und mit seinen ungewöhnlich gewöhnlichen Motiven beeindruckt. Alltagssituationen werden erst fotografiert und dann so detailgetreu auf die Leinwand übertragen, dass man glaubt, man steht im Bild. Unbedingt anschauen