Shadow-Play

Die Kunst von Hans Peter Feldmann, der im ZEITmagazin vor kurzem einen Bilderzyklus über einen Jugendclub in Düsseldorf-Garath veröffentlicht hat, ist derzeit in München öffentlich zu bewundern. Bis Anfang Januar ist jeden Abend am Palais an der Oper, inmitten der Münchner Innenstadt, eine Lichtprojektion seiner Kunstinstallation „Das Schattenspiel“ zu sehen – projiziert auf den Bauzaun der Louis-Vuitton-Boutique, die gerade umgebaut wird. Wer das Pech hat, gerade nicht in der Münchner Innenstadt zu stehen, kann den Film auch hier sehen