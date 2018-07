Karin Lindroos „Kirppislöytöjä“

Die Finnische Journalistin, Fotografin und Stylistin Karin Lindroos hat das bezaubernde Buch „Kirppislöytöjä“ geschrieben. Es ist eine Dokumentation ihrer Arbeit, die so herzerwärmend unkonventionell gestaltet ist, dass man am liebsten gleich selbst Flohmärke der finnischen Provinz nach kleinen Schätzen durchwühlen möchte. Karin Lindroos hat den besonderen Blick, von ihr in Szene gesetzt sehen die Fundstücke immer nach „haben wollen“ aus. Ihre Welt ist voller kleiner Schätze und wir dürfen mal reinluschern.

Mit dieser ehrlichen Liebe zum Detail und einer schon fast obsessiven Hingabe in Sachen Fashion, hat Karin Lindroos ein phänomenales Buch zum angucken und inspirieren lassen geschrieben und gestaltet, bebildert und getextet. Nur das Layout durfte ihr Mann machen. Tolle Frau! Gefunden bei iloveponysmag