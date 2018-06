Dieser Scoody ist für alle Hoody-Fans (scarf + hoody), die nie ohne Schal und Mütze können. Egal ob Winter oder Sommer. Passt in jede Tasche und überzeugt durch kuscheligen Sweatshirtstoff außen und frische Muster innen. So schaffen wir auch noch die letzten kalten Wintertage und können uns um so mehr auf den Sommer freuen