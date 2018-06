Ein Hemdsärmel auf dem Essteller, ein Reißverschluss in der Suppen-schüssel? Nein, hier ist nicht etwa versehentlich jemand in den Ton-topf gefallen. Vielmehr handelt es sich um ein Kunstprojekt der niederländischen Designerin Marianne van Ooij. Ihr Set „Dressed for Dinner“ symbolisiert, dass es beim Essen nicht nur um die Nahrungs-aufnahme allein, sondern auch um all die Gedanken geht, die wir uns über die richtige Kleidung dafür machen. Noch bis Ende Februar ist das Geschirr im Museum of Arts and Design in New York ausgestellt, ab dem Frühling kann man es hier erwerben