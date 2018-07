Unsere Leserin Julia aus Karlsruhe hat uns geschrieben:

„Das Album von The Late Call macht glücklich, weil es Singer-Songwriter in fröhlichem Frühlingsgewandt bietet und den Tag beschwingt. Hör-Tipp: Fribourg.

P.S.: Der Mensch ist übrigens gar kein Schwede, sondern tut nur so. Er kommt aus Deutschland, klingt aber schwedisch und das ist ja ein gutes Qualitätsmerkmal.“

Gefällt uns gut, Dankeschön!