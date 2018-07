Alle Anderen, Arte

„Ich will nicht sein wie andere“, erwidert Gitti (Birgit Minichmayr) ihrem Freud Chris (Lars Eidinger), als er anfängt, ihren Eigensinn zu kritisieren. Regisseurin Maren Ade zeigt in „Alle Anderen“ wie junge Paare um die 30 ticken. Gitti und Chris genießen ihren gemeinsamen Sardinien-Urlaub. Sie folgen ihren eigenen Vorstellungen vom glücklichen Zusammenleben. Doch ihr gemeinsames Wunschbild wird auf die Probe gestellt, als sie anfangen, sich mit einem anderen Paar zu vergleichen. Ihre Gefühle werden immer widersprüchlicher, Selbstvertrauen und Vertrauen erschüttert und unerfüllte Wünsche enden in subtilen Machtkämpfen.

„Alle Anderen“ war Gewinner des Silbernen Bären der Berlinale 2009 und wird übermorgen, am 7. April, auf Arte (20.15 Uhr) erstmals ausgestrahlt