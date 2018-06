Henri Cartier-Bresson in Zürich

Auf den ersten Blick als Schnappschuss abgetan, erkennt man bald, dass Henri Cartier-Bresson seine Bilder nicht einfach entstehen ließ. Mit seinem einzigartigen Gespür für den entscheidenden Augenblick und dem Sinn für Komposition erkannte er die Dringlichkeit eines Bildes in seinem Moment. Berühmt für seinen Perfektionismus in Licht, Bildaufbau und -ausschnitt prägte der Magnum-Mitbegründer Henri Cartier-Bresson die Geschichte des Bildjournalismus. Seine Reisen führten ihn zunächst durch Europa, als erster westlicher Fotoreporter später auch nach Indien, China und in die Sowjetunion.

Noch bis zum 24. Juni 2011 zeigt das Züricher Museum für Gestaltung eine Retrospektive, die nicht nur Fotografie, sondern auch Filme Cartier-Bressons zeigt. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm wie Führungen, Workshops und Konzerten.