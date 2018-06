Es gibt Länder, die haben ihren ganz eigenen Humor, England zum Beispiel. Und es gibt Religionen, die ziemlich witzig sein können. Joseph Klatzmann beweist das in seinem Buch „Jüdischer Witz und Humor“. Auf 120 Seiten werden Witze, nach Ländern und Themen geordnet, erzählt. Einer geht so: Was ist der Unterschied zwischen einem Klempner und dem Messias? → Der Messias wird eines Tages kommen. Erschienen im Beck Verlag