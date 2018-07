Alexander McQueen Retrospektive

Sein Tod am 11. Februar 2010 erschütterte die Modeindustrie. Alexander McQueen, das „enfant terrible“ der britischen Modeszene, ein Künstler, dessen Expression die Mode war, nahm sich mit 40 Jahren das Leben. Seine Begabung, mit der er durch seine Inszenierungen und Entwürfen den Laufsteg zur seiner Bühne machte, spiegelt sich in der Ausstellung „Savage Beauty“ wieder. Zum Gedenken an seine Leistungen präsentiert das New Yorker Metropolitan Museum of Art (MET) eine Retrospektive von Kreationen seiner Abschlussarbeit bis hin zu seiner letzten Kollektion im Februar 2010. Für alle, die es nicht nach New York schaffen, gibt es den Katalog zur Ausstellung „Alexander McQueen: Savage Beauty“.