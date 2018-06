Eine Reihe von Fotografen hat das Publizieren im Eigenverlag schon für sich entdeckt. Was sie produzieren, sind kleine Werke mit künstlerischem Anspruch, für die die Begriffe Bildband oder das englische „Coffee Table Book“ nur noch eine Beleidigung sind. Im Shop und Blog von „Self Publish, Be Happy“ kann man wunderbar durch diese Werke stöbern. Das schönste dabei: Die Auflagen der Bücher sind limitiert, die Preise trotzdem erschwinglich