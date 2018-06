New York City Filme

CAPTURED TRAILER from Blowback Productions on Vimeo.

Berühmt für seine Musik- und Kunstszene, ist New Yorks Lower East Side auch immer wieder ein Brennpunkt für die Konflikte zwischen dort ansässigen Bewohnern und Behörden. Diesen farbenfrohen wie düsteren Teil Manhattans dokumentiert seit 1979 Clayton Patterson.Von Drag Queens bis Hardcore Musiker, über Obdachlose und Heroinabhängige, Patterson dringt mit seinen Fotografien bis in die verborgendsten Winkel vor. Der Dokumentarfilm CAPTURED begleitet ihn dabei nicht nur auf seinen Streifzügen durch die Lower East Side, sondern zeigt auch Pattersons wichtige Rolle als Chronist und Anwalt dieses lebhaften Nachbars.

DIRTY OLD TOWN – TEASER from Blowback Productions on Vimeo.

DIRTY OLD TOWN erzählt die Geschichte von Bill Leroy, der 72 Stunden Zeit hat, um sein mies laufendenes Geschäft mit Trödel und Antiquitäten vor dem Aussterben zu retten.

„Captured“ wurde 2009 zum ersten Mal gezeigt und war in der Offiziellen Auswahl der Filmfestspiele in Cannes. Mit der neuen Low-budget Produktion „Dirty Old Town“ von den jungen, aufstrebenden Filmemachern Jenner Frust, Daniel Levin und Julia Nason taucht man ein in die heutige New Yorker Downtown Szene. Noch bis zum 03.07.11 zu sehen im Kino Babylon (Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin)