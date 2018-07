The 80*81 finding

Im Jahr 2081 hat der Algorithmus die Demokratie ersetzt und Google die Vereinten Nationen. Die führende Religion ist der Neo-Yogaismus. Und weil beim Versuch, sämtliches digitales Wissen ins Weltall auszulagern, alle Informationen verloren gegangen sind, weiß man über unsere Zeit nichts mehr. Dass trotzdem oder deswegen alle glücklich sein sollen, wollen wir nicht glauben. Um so vielversprechender klingt die 8-Stunden-Oper „The 80*81 findings„, die auf dem großartigen Buchprojekt „What Happened?: The 80*81 Book Collection“ von Georg Diez und Christopher Roth basiert – einer Recherche über die Umbruchjahre 1980/81, als Reagan Präsident wurde und Papst Johannes Paul II Lech Walesa traf – vergessene Ereignisse, denen mit Distanz von 100 Jahren wieder gedacht werden soll. Die einmalige Aufführung findet morgen am 6. Juli im Rahmen der Münchner Opernfestspiele 2011 statt. Uhrzeit: 18.00 – ca. 2.00 Uhr