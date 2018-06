Alvin, Alvine und Co.

Stoffelei heißt das Label von Christine Auer in Hamburg – hier erfindet und näht die gelernte Modedesignerin hochwertige Lieblingsstücke, die kleinen Menschen große Freude bereiten und dazu noch nachhaltig sind. Produziert werden die Unikate in Deutschland, die verwendeten Stoffe sind aus zertifizierter Bio-Baumwolle. Besonders gefallen uns die Affen Alvin und Alvine. In deren Bauch nämlich passt tagsüber ein ganzer Schlafanzug und nachts ist darin genug Platz für süße Träume. Vielen Dank an Annika Böker für den Tipp