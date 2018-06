Wie lässt sich Kommunikation in eine gestalterische Ebene übertragen?

Christian Gross hat in seinem Projekt „SMS to Paper Airplanes“ 369 SMS-Nachrichten aus 8 Monaten Fernbeziehung visualisiert. Die Papier-

flugzeuge, metaphorisch für die Überwindung der Distanz, geben durch ihr Größe, ihre Anordnung im Raum und die Anzahl der Faltungen Auskunft über den Absender, die Länge und die Anzahl der positiven emotionalen Wörter der Nachricht