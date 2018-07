Weingeister

Wer Rotwein verschüttet, hat ein Missgeschick begangen – so weit die geltende Norm. Von dieser Vorstellung sollte man sich allerdings schleunigst verabschieden. Wer die Bilder von Susanne Engl-Adacker betrachtet, lernt vielmehr, dass das Verschütten von Rotwein ein Kunststück ist. Engl-Adacker, die in Kareth-Lappersdorf nahe Regensburg wohnt, malt nämlich Bilder mit der Flüssigkeit von Rotwein. Man fragt sich sofort, warum nicht schon mehr Künstler auf diese Idee gekommen sind. Ihre Weinbilder sehen ähnlich gut aus wie Aquarellbilder, mit dem einzigen Unterschied, dass das Farbspektrum eher begrenzt ist. Hier kann man einen Eindruck gewinnen. Engl-Adacker malt ihre Bilder nicht nur zu Hause, sie lässt sich auch gerne abends von Weintrinkern zu Feiern einladen. Dann klaut sie ein paar Tropfen aus deren Flaschen, und fertigt im Beisein der Besucher eines ihrer Kunstwerke an. So werde der Geist des Abends konserviert, sagt sie, die Bilder seien dann eine schöne Erinnerung für die Gastgeber. Wer Susanne Engl-Adacker einladen und anschließend ein Bild von ihr kaufen will, kann eine Mail schreiben. Vielen Dank an Klaus Bücherl aus Regensburg für den Tipp