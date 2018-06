Paolo Pellegrin Retrospektive in München

Am vergangenen Dienstag abend wurde in München die Retrospektive unseres Kolumnisten, dem Magnum-Fotografen Paolo Pellegrin eröffnet. 400 Gäste waren ins Kunstfoyer in die Maximilianstraße 53 gekommen, ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend sprach die Einführung und wünschte sich von Paolo Pellegrin, der aus Rom angereist war und in der ersten Reihe saß, vor allem, er möge „bitte nie wieder aus meinem professionellen Leben verschwinden“, so großartig sei die Zusammenarbeit. Pellegrin selbst hatte am späten Nachmittag mit Journalisten und Gästen der gerade in München stattfindenden Tage der Fotografie, Fotodoks, einen Rundgang gemacht. Seit Januar erscheint Pellegrins Fotokolumne jede Woche im ZEITmagazin – und die gesammelten Kolumnen haben in der Retrospektive ihre eigene Wand bekommen. Das Besondere: Kuratorin Isabel Siben wird künftig Woche für Woche die jeweils gerade erschienene Kolumne dazu hängen, so dass am Ende des Jahres die Kolumne und damit auch die Ausstellung komplett ist. Auch die Bilder aus Japan, die Pellegrin im Frühjahr nach der Atomkatastrophe für das ZEITmagazin gemacht hatte, sind in der Retrospektive zu sehen – in einer großen Fotocollage gleich am Anfang des Rundgangs