(c) ways to feel better

Kinder machen Unsinn und denken, Erwachsene würden so etwas nicht mehr tun. Sind die Kinder groß geworden, bemerken sie, wie katastrophal der Unsinn ist, den die Gleichaltrigen jetzt machen. Einer, der dem Erwachsensein etwas entgegensetzt, ist Sebastian Haslauer. Für Arte betreibt er das Video-Blog „Ways to feel better“. Seine Aufgaben: Klingelstreiche, Wasserpistolen mit Farbe füllen, Flaschen gegen die Wand werfen. Impulskontrolle ist was für Erwachsene. Bis Ende Januar gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Keep it childish!