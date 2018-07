Alte Möbel, Lampen und Kunstobjekte aus vergangenen Jahrzehnten erzählen uns ihre schönen Geschichten. Der Antiquitätenladen Factory 20 von Eric Ginter in Virginia an der Ostküste der USA hat eine besonders große und sorgsame Auswahl an großartigen alten Dingen und Möbeln. Wer es wagt, bestellt die antiken (nicht gerade günstigen) Stücke bei Grinter online. Man kann auf seiner Seite aber schließlich auch nur gucken und sich inspirieren lassen

(c) factory20.com