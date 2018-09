Was erzählen die Lieblingsbücher eines Menschen über ihn selbst? Die deutsche Theater- und Filmschauspielerin Caroline Peters, die zum Ensemble des Wiener Burgtheaters gehört, liest am kommenden Dienstag aus den Büchern, die sie schon lange auf ihrem Weg begleiten und erzählt von deren Autoren. Die Lesung und Erzählung findet am 11.2. um 19:30 in der Buchhandlung Uslar & Rai in Berlin Prenzlauer Berg statt.

Buchhandlung Uslar & Rai in der Schönhauser Allee 43



(c) Peter Rigaud