Second Hand & Streetfood

Markt-Hopping statt Füßehochlegen am Sonntag: Vom Flohmarkt im Haus Drei bis zum Foodtruckfestival auf dem Spielbudenplatz.

Sonntag. Keine Arbeit, kein Stress. Nichtstun sollte dennoch nicht die Lösung sein. Wie wär’s mit einem entspannten Markttag mit Second-Hand-Mode oder Streetfood?

In Bramfeld kommen die Damen auf ihre Kosten: Der Frauenklamottenflohmarkt im Stadtteilkulturzentrum Brakula in Bramfeld findet einmal pro Monat statt. Um den Schlaf wird dabei selbst die größte Schnäppchenjägerin nicht gebracht. Der Markt beginnt um 12 Uhr mittags, endet aber bereits drei Stunden später.

Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es in Altona Second-Hand-Ware in allen Formen und Farben. Was die einen abstoßen wollen, kann für die anderen von besonderem Wert sein. Der Flohmarkt des Haus Drei ist die richtige Adresse für alte oder neue, kleine oder große Schätze aus der Nachbarschaft. Von 10 bis 16 Uhr kann gestöbert werden.

Wer Hunger nach dem Feilschen verspürt, findet an diesen Imbisswagen leckere und (zum Teil) gesunde Kost: Beim Foodtruckfestival auf dem Spielbudenplatz versorgen rollende Gourmet-Küchen aus ganz Deutschland hungrige Hamburger Mäuler – von 12 bis 18 Uhr. Streetfood vom Feinsten statt Fertigfrikadelle mit Kartoffelsalat aus dem Eimer. Lasst es euch schmecken!

Text: Andra Wöllert