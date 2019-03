Wir verordnen das Bunker-Komplettprogramm: Zwanzig DJs legen im Uebel & Gefährlich, Terrace Hill und Turmzimmer elektronische Musik auf.

Einmal Bunker mit allem, bitte! Könnt ihr haben an diesem Mittwoch: Für einen schmalen Zehner steigt die Luzie in gleich drei Clubs des umfunktionierten Flakturms. Im Uebel & Gefährlich, im Terrace Hill und im Turmzimmer wird ObenUntenAlles gefeiert – mit allem was die elektronische Tanzmusik zu bieten hat. Zwölf Stunden lang kann man sich von über zwanzig DJs den Bass um die Ohren hauen lassen. Bodega, Deo & Z-Man, PunktPunkt und Rich vom Dorf sind also nur ein Bruchteil des Electro-Line-Ups. Übrigens wird nicht nur die Deko der Räumlichkeiten besonders sein. Die Irisierenden Nachteulen sorgen zudem für funkelnde Gesichtsdeko – auch an den Besuchern. ObenUntenAlles eben.

Text: Andra Wöllert