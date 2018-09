Ein Käfig voller Narren: Das Ohnsorg Theater präsentiert eines der erfolgreichsten Musicals – auf platt.

Musicalfans mögen ob des Titels Dat Narrenhuus irritiert sein: Nein, ein solches war selbst dem Szenekenner bislang nicht bekannt. Was einmal mehr das beste Zeugnis für die originellen sprachlichen Adaptionen im Ohnsorg Theater ist: Verbirgt sich doch hinter diesem Narrenhaus eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – La Cage aux Folles. Und mögen sich die Zeiten auch in mancher Hinsicht geändert haben, auf der Bühne hat dieser Käfig voller Narren nichts von seiner Frische, Frivolität und herzergreifenden Note verloren. Schließlich ist die Geschichte einfach zu herrlich: Der gemeinsam aufgezogene Sohn eines schwulen Nachtclub-Paares will ausgerechnet die Tochter eines stockkonservativen Politikers heiraten – und bringt seine Väter damit in die Verlegenheit eines Versteck- und Verwirrspiels. Was im weltoffenen Hamburg zweifellos selbst das nicht mehr ganz so junge Ohnsorg-Stammpublikum hinreißen wird: Denn solch ein Narrenhuus hat auch auf Plattdeutsch seine ganz besonderen Reize. Das Stück läuft bis zum 31. Mai.

Text: Christoph Forsthoff