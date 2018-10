Die Open-Air-Saison ist eröffnet: Die Electroniker machen Nachtschwärmen am Tage möglich. Mit House und Techno am See.

Anfang Mai veranstaltete das Broken-Forms-Team eine Electrosause im Gruenspan. Jetzt geht es zum ersten Mal raus aus Hamburg und an die frische Luft. Das Broken Forms Open Air soll Nachtschwärmer schon mittags zum Feiern bringen. Das Spektakel findet an einem See in der Cablesport Arena Pinneberg statt. Nicht nur die Landschaft tun gut, auch das Line-up erfreut: Internationale DJs und Lokalpatrioten spielen Electro – von House bis Techno.

Angeführt wird der Nachmittag von Nordlicht H.O.S.H., der gerade noch in Kopenhagen und Ibiza aufgelegt hat, und Daniel Stefanik, der die Partyinsel ob seines Labels und Clubs Cocoon noch besser kennen dürfte. Pinneberg steht Ibiza aber in nichts nach: Auch das Model-meets-Electro-Duo Dapayk & Padberg legt auf, genauso wie Seidensticker und Salour, Schaefer & Søn und Schmidde aus Hamburg sowie Lotse und Max Wedekämper von Broken Forms höchstpersönlich.

Ein Hoch auf die Draußen-Saison. Und später könnt ihr eh wieder rein, wenn ihr noch könnt – zur After Show Party in der Villa Nova.

Text: Andra Wöllert