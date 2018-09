Wer sich nach einem Bach in Alabama benennt, der kann doch nur schönen Folk und Indie spielen. Waxahatchee beweisen’s live im Molotow.

Waxahatchee, wie sich die US-Amerikanerin Katie Crutchfield nach einem Bach im heimatlichen Alabama benannt hat, tourt zurzeit mit ihrem dritten Album durch Europa. Ivy Tripp heißt es und wurde nicht etwa in einem großen Studio, sondern bei Katie zu Hause aufgenommen. Die trotzige Göre mit dem schwarzen kurzen Block-Pony hat ihre Coming of Age-Phase hinter sich gelassen. Die 26-Jährige, die bisher eher als Punk-Mädchen daherkam, zeigt eine erwachsenere und nachdenklichere Seite von sich – mit weniger Grunge, dafür mehr Indie, Folk und Riot Grrrl. Erlebt diesen Dienstag live, ob Crutchfield auf der Bühne nicht doch noch mal den Punk in ihr rausholt – beim Konzert von Waxahatchee im Molotow.