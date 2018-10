Ein Picknick im Freien ist eine schöne Sache. Besonders, wenn dabei nur aus geretteten Lebensmitteln etwas Leckeres gezaubert wird.

Bewusst essen erreicht beim Fair Camp Picknick eine ganz neue Dimension und zwar ganz unangestrengt: Unter dem Motto Lebensmittelverschwendung & Lebensmittelrettung finden sich erstmals Freunde des Kulinarischen unter freiem Himmel zusammen – und das direkt am schönen Falkensteiner Ufer. Bis in die Abendstunden sollen die Teilnehmer gemeinsam ausschließlich gerettete Lebensmittel verarbeiten, grillen und verzehren. Der Tag wird dabei so ökologisch wie möglich gestaltet: Geschirr, Decke und Schalen aus Edelstahl bringt jeder selbst mit. Aluminiumfolie wiederum kann gleich zu Hause bleiben. Es soll natürlich auch diskutiert werden über den Überfluss, in dem wir unnötigerweise leben. Zu Gast ist dafür die Initiative Foodsharing e.V. Ein leckerer und lockerer Ausflug ins Bewusstsein gefällig? Dann meldet euch noch schnell unter hamburg@faircamp.de an.