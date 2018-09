Eine der spannendsten US-Bands kommt auf Tour und beweist, dass man sein Album „Rituals“ nennen und trotzdem mit Traditionen brechen kann.

Bei einem schier unerträglich intensiven Gig im Rahmen einer Labelnacht im April in Berlin konnten Other Lives ihr drittes Album Rituals schon einmal in Deutschland vorstellen. Nun kehren die drei Kalifornier für eine eigene Club-Tour zurück – auf gewisse Weise auch zurück zum Wesen der neuen Songs. Die Abwendung vom gewohnten Umfeld und seinen Ritualen war Programm bei den Aufnahmen, für die die Indie-Band sich gen Norden nach Portland zurückgezogen hatte. Mit dem so vielschichtigen wie in sich geschlossenen Ergebnis der daraus resultierenden Selbstfindung machen Jesse Tabish, Jonathon Mooney und Josh Onstott alias Other Lives den Kollegen The National die Rolle als spannendste US-Band streitig. Und das beweisen sie live im Molotow.

Text: Friedrich Reip