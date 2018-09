Er mag bei einer Castingshow teilgenommen haben und doch erfüllt er keine Klischees. Der Singer-Songwriter beweist das live im Stadtpark.

Zäh ist er, talentiert, und sein langer Atem scheint sich jetzt so nach und nach tatsächlich auszuzahlen. Acht Jahre ist es bereits her, dass Gregor Meyle in Stefan Raabs TV-total-Castingshow SSDSDSSWEMUGABRTLAD den zweiten Platz machte und sich lediglich Stefanie Heinzmann geschlagen geben musste – als einziger Sänger mit ausschließlich selbstgeschriebenem Material. Meyle gründete ein eigenes Label, veröffentlichte wacker weiter und bekam schließlich im Vorjahr via Xavier Naidoos Sing meinen Song noch einmal richtig Rückenwind. New York-Stintino-Tour nennt Meyle das aktuelle Programm nach seinem letzten Album, und mit dem ist er nun schon seit August 2014 unterwegs. Am Donnerstag macht er dann auch endlich Halt in Hamburg im Stadtpark.

Text: Ingo Scheel