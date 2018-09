Summer Academy Abschlusskonzert

Während die meisten in der Sonne lagen, haben diese Musiker in der School of Music gejammt und geschwitzt. Das Ergebnis zeigen sie live.

Dass Sommer für den Durchschnittshamburger im Park liegen, Erfrischung am und im Wasser suchen, ein Feierabendbier an der Elbe oder gar in den Süden fliegen bedeutet, sei hier einmal dahingestellt. Es gibt nämlich auch eine Handvoll Menschen, die ihren Sommer mit Musik-machen-Lernen verbringen. Bewiesen wird das an diesem Donnerstag beim Abschlusskonzert der eben angedeuteten Hamburg School of Music. Summer Academy Live heißt das Event und alle Teilnehmer zeigen ihre Errungenschaften der vergangenen drei Wochen. In der Zeit haben sie in 80 Unterrichtsstunden mit Profimusikern aus der Hansestadt gejammt und gelernt. Ob eine Band gründen oder sich solo weiterbilden, die Früchte ihrer Arbeit zeigen alle zum krönenden Abschluss auf der Bühne. Die befindet sich in diesem Fall im Music Club Live in Eimsbüttel.

Text: Andra Wöllert