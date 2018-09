Silent University Sommerfest

Diese Universität hilft asylsuchenden Akademikern und Fachkräften mit einem tollen Konzept – das muss auch mal gebührend gefeiert werden.

Die Silent University gibt denen eine Stimme, die bisher nicht oder kaum gehört wurden. Sie ist eine unabhängige Plattform zum Austausch von und für Menschen mit dem Status Flüchtling oder Asylsuchender und natürlich Interessierter. „University“, weil dabei speziell die Asylsuchenden mit einer akademischen oder Fachausbildung angesprochen sind, die hier nicht arbeiten oder praktizieren können, weil ihnen die Erlaubnis fehlt.

Auch in Hamburg ist die Silent University aktiv. Im August hielt der libysche Journalist Salah Zater einen Vortrag namens Meinungsfreiheit im Kontext der Revolution in Libyen. Die Themen sind gut und wichtig – deshalb möchte eine solche Institution sich und seine Errungenschaften feiern. Das Sommerfest der Silent University Hamburg ist dafür bestens geeignet und wie es sich für die gute Jahreszeit gehört, findet es – so möglich – im August-Lütgens-Park in Altona statt. Mit Musik, Drinks und vielen Informationen.

Text: Andra Wöllert