Ist ja ziemlich praktisch, dass man in unserer digitalen Gesellschaft zu den Tracks von DJs im heimischen Wohnzimmer probetanzen kann, bevor man sich ausgehfein macht. Und auch bevor das Partyfolk am 9. Mai zum Fundbureau tingelt, empfiehlt sich ein Klick auf den Play-Button der neuen Electro Swing Crew Hamburg-Gruppe bei Soundcloud. Die Sets bereiten einen bestens auf die bevorstehende Nacht vor. Diesmal geben Louie Prima aka Johannes Maria Heretsch und Justin Fidèle aka Wolfram von Dobschütz den Ton an. Die Macher der Berliner Electro Swing Revolution – ihre Partys bringen monatlich die Roaring 20’s in die Berliner Clubs Frannz und Astra – haben sich in der europäischen Clublandschaft bereits einen Namen erspielt. Also, liebe Lindy Hopper, E-Swinger und E-Bopper: Schleife ins Haar binden und Tanzschuhe polieren.

TEXT: LENA FROMMEYER