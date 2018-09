Sonntags raven, als gäbe es keinen Montagmorgen mehr. Im Pudel hat das Tradition, hier tanzen eher zeitreiche Freigeister und weniger die braven Lohnsklaven.

Kompromisslos und düster, so gibt sich FaltyDL auf seiner Internetpräsenz. Schwarze Mäntel, schwarze Brillen, schwarze Scheiben vor schwarzem Hintergrund. Zu hören ist ein sauber gezimmertes drum and bass Brett, das mit Sicherheit auch den Goldenen Pudel Club verzieren wird. Der Typ ist ein detailfreudiger Tüftler aus Connecticut, der bereits vier Alben – unter anderem bei Ninja Tune – veröffentlicht hat, sein fünftes ist in der Mache. Vielleicht wird ja eines Tages auch seine Homepage upgedated. Hörtipp: das eingangs fast süßliche Do Me, mit der angesagten Mischung aus Humor und Apokalypse. Im Rahmen des Pudel-Sonntags mit: Musik Fetischisten Ohren Charakter (MFOC), an dem sonst auch gerne die Haus DJs Raf & Superdefekt kryptische Zimmereiarbeiten abliefern. Kryptisch ist auch, wie der Pudel Club informiert: Wahrscheinlich geht’s um 22 Uhr los und ja, wahrscheinlich kostet’s Eintritt.

Text: Georg Kühn