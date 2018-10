2nd-Hand Klampfe

So viele Musiker trifft man selten an einem Ort: Auf dem Flohmarkt vom No.1 Guitar Center in der Phoenixhalle wird von 10 bis 15 Uhr um gebrauchte Instrumente geschachert. Das lockt sowohl Anfänger als auch erfahrene Instrumentalisten aus ihren Musikzimmern. Und wo sonst kann man besser fachsimpeln als am Stand von anderen Musikern, während man eine 12-saitige Westerngitarre probespielt und erfährt, was der Besitzer schon alles mit dem Schätzchen erlebt hat. Denn das ist das Schöne an diesem Flohmarkt: hier wird ausschließlich von privat an privat verkauft. Und wer geprüfte B-Waren von Fender, Gretsch, Guild, Jackson oder Takamine bevorzugt, schaut sich nebenan beim Outlet-Sonderverkauf von No.1 Guitar um. Insgesamt ist die Atmosphäre toll: Es lohnt sich, hier und da stehenzubleiben und zuzuhören, wenn jemand Banjo, E-Gitarre oder Ukulele testet – da lauscht man erst folkigen Klängen und nickt ein paar Schritte weiter zu Metal-Riffs mit.

TEXT: LENA FROMMEYER