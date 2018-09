Cezar meets Wareika

Und wöchentlich lockt das gute Line-up: Es gab viele lange Gesichter als die Karoline 45 im Mai letzten Jahres seine Pforten dichtmachte, aber der Nachfolger, das PAL, hat sich einen Namen gemacht und das liegt allem voran an der gut kuratierten (meist) elektronischen Musik. Auch am Freitag lässt sich der Club nicht lumpen und bringt internationalen House- und Technoflair ins Karoviertel. Cezar kommt aus Bukarest und auch der Hamburg-Berliner Wareika ist frisch zurück von einem Gig aus Shanghai. Christoph Friedmann, der die Nacht wohl entweder einläuten oder beschließen wird, macht die Electro-Dreieinigkeit perfekt. Was jetzt fehlt, sind feierwillige und tanzwütige Nachtschwärmer, aber die finden ihren Weg ja eh allwöchentlich in die schöne Location.

Text: Andra Wöllert