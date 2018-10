Als im Januar 2015 der Buchladen Männerschwarm in der Langen Reihe schließen musste, hatte Hamburg nicht nur einen weiteren der raren inhabergeführten Buchläden verloren, sondern auch eine Institution der queeren Kultur. Das Geschäft war 1981 als Projekt der Schwulenbewegung am Neuen Pferdemarkt eröffnet worden. 1992 wurde der Männerschwarm-Verlag gegründet – ausdrücklich kein „Zielgruppenverlag“. Das Motto Aus der Nische für alle steht seitdem sowohl für den Verlag als auch für seine Veranstaltungen. Nach Schließung des Buchladens finden nun die Lesungen an anderen Orten statt. In der neuen Reihe Literatur im Peerstall stellt Männerschwarm seit September an jedem 9. des Monats das Werk eines homosexuellen Schriftstellers vor. Die Veranstaltung am 9. Oktober ist Walter Foelske gewidmet, einem nicht sehr bekannten, aber einem der bedeutendsten deutschen schwulen Autoren.

Text: Angela Kalenbach