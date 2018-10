26 Jahre Rote Flora

„Kommen die Leute hier eigentlich hauptsächlich für Zugezogen Maskulin oder eher wegen der Veranstaltung an sich?“, fragt Facebook-Nutzer eins. Ein weiterer hofft, dass „nicht zuu viele Yuppies un Hipster“ (sic!) aufschlagen. Was ist da wohl los? Ganz einfach: Die Rote Flora wird ein Jahr älter und feiert u.a. mit einem Konzert der Rap-Kombo Zugezogen Maskulin und Missy Mies die 26-jährige Instanz im Schanzenviertel. Was auch immer einen bewegt vorbeizuschauen, es lohnt sich – musikalisch oder weil man die Rote Flora feiern möchte, beim Konzert oder bei der Party danach. Mit dem neuen roten Anstrich hat sich sicher einiges verändert, aber „solange die Rosen im Florapark mit Wasserwerfern gegossen werden, muss irgendetwas richtig gelaufen sein.“ Einen Vorverkauf gibt es nicht. Wer zuerst kommt, malt zuerst – vielleicht auch die Flora an. Das sollte in alter Tradition aber okay gehen.

Text: Andra Wöllert