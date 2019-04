Shakespeares Sturm

Prospero, einst rechtmäßiger Herzog von Mailand, wurde von seinem Bruder Antonio gestürzt und mit seiner Tochter Miranda auf einer Insel ausgesetzt. Mithilfe der magischen Wesen Ariel und Caliban avanciert er zum Herrscher der Inselbewohner. Als ein Schiff mit seinen damaligen Widersachern in die Nähe der Insel gerät, ist Prosperos Zeit der Rache gekommen: Er lässt das Schiff durch einen Sturm sinken und König Alonso, dessen Sohn Ferdinand und Antonio am Ufer der Insel stranden. Shakespeare wirft in Der Sturm ein meisterhaft gesponnenes Netz aus Lügen und Intrigen aus, in dem er alle Figuren zappeln und zerren lässt auf der Suche nach Erlösung. Das Stück wird noch bis Mitte November im Ernst-Deutsch-Theater gezeigt.

Text: HB