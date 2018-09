Fotomarathon Hamburg

„Nordisch by nature“ sind wir schönen in Hamburg lebenden Menschen nicht unbedingt alle, aber wir lieben und leben den Norden – deshalb sind wir ja hier (geblieben). Wer seine Liebe für die Hansestadt sowieso gerne in Bildern festhält, der ist vielleicht über den Fotomarathon gestolpert. Der funktioniert so: In 12 Stunden sollten 24 Aufnahmen für eine Serie gemacht werden. Rund 140 Hobby- und Profi-Fotografen folgten dem Ruf bei der vierten Ausgabe und haben Tausende Fotos gemacht und eingereicht. Schlappe 3.300 Einzelimpressionen werden nun für zwei Tage erstmals öffentlich gezeigt – natürlich unter dem Motto „Nordisch by nature“. Die Fotos tragen deshalb auch Titel wie Butter bei die Fische oder Kühles Blondes. Die schönsten Serien, die von einer Jury bestimmt wurden, werden außerdem am Samstagabend prämiert.