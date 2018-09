Mexikanisches Totenfest

Der Tag der Toten ist in Mexiko ein fröhliches Fest. Bands spielen auf den Friedhöfen, man lässt sich mit Essen und Bier an der Gräbern der Verstorbenen nieder, verspeist Totenkopfplätzchen und dekoriert das Grab mit bunten Totenköpfen. Auch im Museum für Völkerkunde wird heute ganz mexikanisch gefeiert: mit einem farbig geschmückten Altar, auf den man die Bilder seiner Verstorbenen stellen kann, und vor allem auch mit Vorträgen, einem Film und einem umfassenden Kinderprogramm. Die Bilder kann man bis zum 30.10. beim Museum einreichen und am 1.11. wieder abholen, dazwischen bilden sie die Brücke ins Jenseits und die Kulisse für eine herrlich-fröhliche und kontaktreiche Feier. Eintritt frei bis 18 Jahre.

Text: Sabine Danek